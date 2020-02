Dall'Inghilterra - Sanzione FPF, il City rischia anche penalizzazione in Premier

Nella giornata di oggi l’Uefa ha escluso il Manchester City dalle coppe per le prossime due stagioni, oltre ad una multa da 30 milioni di euro, per la violazione del Fair Play Finanziario. Tale sentenza potrebbe costare cara anche in campionato alla squadra di Guardiola. Secondo The Independent, la Premier League starebbe valutando di togliere punti in classifica alla formazione allegata da Pep Guardiola.

MOLTO PROBABILE - Una tale decisione, secondo il portale online del quotidiano inglese, sarebbe addirittura "altamente probabile". Questo perché le regole della Premier League prevedono che, per ottenere la licenza, il club fornisca informazioni veritierie sul proprio stato finanziario. La decisione dell'UEFA (contro la quale, ricordiamo, il club ha già preannunciato ricorso) certificherebbe invece come questo non sia accaduto. Da qui, il rischio di perdere punti in campionato: improbabile invece l'esclusione dal campionato.