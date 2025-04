Dall’Inter un aiuto inaspettato: a Bologna la più grande chance del campionato

A Bologna il più importante bivio Scudetto. Ed maggior ragione dopo quanto accaduto ieri a Parma. Sembrava tutto scritto per il successo - anche agevole - dell'Inter, avanti di due reti e col Napoli virtualmente a -6 e con un solo risultato a disposizione per tenere aperta la corsa Scudetto. Poi il crollo dei nerazzurri nella ripresa, un 2-2 con i gialloblù a sfiorare anche la vittoria nel finale, ed il Napoli che dunque scenderà in campo a -4 e con la possibilità di portarsi di nuovo sotto con un risultato positivo. -3 o addirittura -1 con un calendario che a quel punto - seppur sempre sulla carta - sorriderebbe agli uomini di Antonio Conte e meno a quelli di Inzaghi (attesi ancora dalle romane oltre che dallo stesso Bologna). Il tecnico del Napoli però non vorrà troppi ragionamenti contro un avversario terribile che punterà a fare bottino pieno: il Bologna può essere considerata la squadra più in forma del campionato, imbattuta in casa nel 2025 e con una sola sconfitta in campionato tra le mura amiche (peraltro subita in dieci uomini).

Tutti a disposizione

La condizione posta da Antonio Conte dopo la gara con il Milan dovrebbe esserci. "Se abbiamo tutti a disposizione, possiamo dare fastidio davvero fino alla fine. Nel finale, anche senza Lobotka, è diventata difficile. Mi auguro di recuperare tutti, solo così possiamo dare fastidio", le parole del tecnico del Napoli che ha recuperato tutti gli acciaccati e probabilmente anche Leonardo Spinazzola, almeno per far parte della lista dei convocati, e quindi potrà partire per Bologna con tutto il gruppo a disposizione (ad eccezione del terzo potiere Contini). Un fattore non da poco avere nuovamente una panchina piuttosto ampia (e soprattutto di qualità), considerando anche l'enorme fatica nel gestire i finali di gara.

Le scelte di Conte

Il tecnico del Napoli ripartirà dall'undici visto contro il Milan, ma avendo come detto anche una discreta abbondanza può permettersi riflessioni anche in base alle caratteristiche dell'avversario ed al piano-gara per affrontarlo al meglio. Non ci sono dubbi su Olivera, Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo, così come su Politano, Lukaku e Neres, ma in mezzo con Lobotka subentrano i ragionamenti: McTominay dovrebbe esserci stavolta e quindi il ballottaggio resiste tra Gilmour e Anguissa. La scelta dipenderà da come Conte vorrà uscire in costruzione: con lo scozzese ed il doppio play se vorrà sfidare la pressione del Bologna, con Anguissa eventualmente non disdegnerebbe anche duelli e qualche protezione palla.