Dall'Olanda - Lozano non si allena, possibile resti fuori per il match contro l'Haugesund

Aggiornamenti sulle condizioni di Hirving Lozano. Rik Elfrink, giornalista di AD Sportwereld che segue le vicende del Psv, scrive su Twitter che il messicano è ancora ad Eindhoven ma non ha partecipato all'ultimo allenamento del club in vista della sfida l'Haugesund in Europa League. Probabile dunque una sua esclusione dall'elenco dei convocati.

Lozano is wel nog in Eindhoven, maar doet bij PSV niet mee aan de laatste training voor FK Haugesund-thuis. Normaal gesproken betekent absentie bij de laatste training geen plek in de wedstrijdselectie. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 14, 2019