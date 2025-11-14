Dalla Serbia sicuri: "Milinkovic-Savic è il nostro miglior portiere!"

vedi letture

L'ex estremo difensore della Fiorentina e del Cagliari - fra le altre - Vlada Avramov, oggi allenatore dei portieri all'Al-Okhdood in Saudi Pro League, nel corso dell'intervista rilasciata alla redazione di TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche del connazionale Vanja Milinkovic Savic elogiandolo con parole forti e tanti attestati di stima.

"Milinkovic-Savic lo volevo prendere quando sono stato allenatore de portieri al Brescia. Lo conosco bene, per questo non mi sorprende il suo impatto al Napoli. Per me è il miglior portiere serbo", ha aggiunto. Vanja oggi fa il titolare del Napoli anche a causa dell'infortunio di Meret.