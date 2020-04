Dalle librerie a fertilizzanti e legno: ecco le attività che riapriranno il 14 aprile

Librerie, cartolerie, negozi di vestiti per bambini e neonati: lo avevano chiesto in tanti, ora il nuovo Dpcm ne prevede la riapertura a partire da martedì 14 aprile, naturalmente nel rispetto delle misure di prevenzione. "Sblocco" - riporta Tgcom - previsto anche per alcuni codici Ateco legati al settore dell'agricoltura e del legname: silvicoltura ed utilizzo aree forestali; industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, con l'esclusione dei mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; commercio all`ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l`agricoltura; cura e manutenzione del paesaggio. Per le attività che restano sospese sarà comunque possibile entrare in azienda per vigilanza o manutenzione, per la gestione dei pagamenti (a partire dalle buste paga) e per la sanificazione.