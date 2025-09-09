Ufficiale Dalle spese folli al caos: il Nottingham di Ndoye ha già silurato l’allenatore

Anche se il trionfo in Europa League non gli è valso la permanenza al Tottenham, per Ange Postecoglou sembra già essere arrivato il momento di tornare in sella. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni offerte da The Athletic, il tecnico australiano ma di origini greche di 60 anni è destinato a diventare il nuovo allenatore del Nottingham Forest: con Nuno Espirito Santo sollevato dall'incarico, il club inglese dovrebbe annunciarlo nelle prossime 24 ore il suo successore. Battuta dunque la concorrenza di José Mourinho.

L'esonero di Nuno Espirito Santo fa ancora parecchio eco dalle parti di Nottingham. Certamente il rapporto incrinato con il proprietario, Evangelo Marinakis, non si è risolto ed era solo questione di tempo per l'esonero improvviso a inizio nuova stagione nonostante un super mercato con l'arrivo tra gli altri di Ndoye dal Bologna. Ma tra una salvezza in Premier League, il settimo posto nella scorsa stagione e la qualificazione in Europa League, il licenziamento del tecnico portoghese ha fatto molto discutere.