Danimarca e Scozia si dividono la posta: 22' per Hojlund, 96' per McTominay
di Antonio Noto

Termina 0-0 il match di qualificazione per i prossimi Mondiali tra Danimarca e Scozia. Con questo pareggio le due nazionali conquistano i primi punti e si posizionano alle spalle della Grecia nella classifica del Gruppo C.

Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, entra al 74' al posto di Biereth. Intero match, incece, per Scott McTominay, che subisce una botta ma dopo l'intervento dei sanitari scozzesi continua regolarmente il match. L'ex United è apparso leggermente sofferente anche al termine della sfida, resta invece in panchina l'altro azzurro della Scozia Billy Gilmour.

Gruppo C
Grecia 3
Scozia 1
Danimarca 1
Bielorussia 0