Danimarca e Scozia si dividono la posta: 22' per Hojlund, 96' per McTominay
Termina 0-0 il match di qualificazione per i prossimi Mondiali tra Danimarca e Scozia. Con questo pareggio le due nazionali conquistano i primi punti e si posizionano alle spalle della Grecia nella classifica del Gruppo C.
Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, entra al 74' al posto di Biereth. Intero match, incece, per Scott McTominay, che subisce una botta ma dopo l'intervento dei sanitari scozzesi continua regolarmente il match. L'ex United è apparso leggermente sofferente anche al termine della sfida, resta invece in panchina l'altro azzurro della Scozia Billy Gilmour.
Gruppo C
Grecia 3
Scozia 1
Danimarca 1
Bielorussia 0
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com