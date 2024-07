Ufficiale DAZN lancia la nuova stagione, show, nuovi conduttori e studio virtuale

vedi letture

In questa nuova cornice, il volto di punta di DAZN sarà Diletta Leotta.

Tante novità per DAZN che ha lanciato la ufficialmente la stagione 2024/25, la prima del nuovo ciclo quinquennale della Serie A Enilive.

A cominciare dallo studio, che in realtà è lo stadio. Una lettera per una differenza tanto importante per DAZN. Focalizzato su una strategia esperienziale immersiva e a diretto contatto con l’atmosfera che si respirerà nelle principali piazze italiane, il racconto della Serie A sulla piattaforma sarà infatti sempre più stadio-centrico ed arricchito con postazioni e telecamere dedicate per la Squad di DAZN che si accenderanno nei pre e post partita per condividere con i tifosi, in maniera ancora più approfondita, le analisi tecniche condotte in diretta con i commentatori, i grandi nomi del calcio giocato, i conduttori e gli inviati presenti in campo.

Lo stadio al centro del racconto. Dalla prossima stagione, lo Stadio riacquisterà la sua centralità diventando il nuovo studio “fisico” scelto da DAZN per raccontare con una nuova chiave narrativa le partite clou in programma ogni giornata di campionato che si disputeranno nelle maggiori piazze di Serie A. In questa nuova cornice, il volto di punta di DAZN sarà Diletta Leotta che condurrà – in occasione di tutti i top match – il nuovo Show da Stadio live dai principali “templi del calcio italiano”: oltre 120 minuti di diretta tra pre e post partita dedicati all’analisi del match in avvicinamento e, dopo il triplice fischio finale, per ripercorrere ed approfondire quanto appena disputato sul campo grazie alle interviste con i campioni del calcio italiano e gli allenatori delle squadre.

Ad accompagnare Diletta e il pubblico di tifosi connessi in app, di volta in volta si alterneranno i telecronisti di punta (voce dei match) che interverranno in video per condividere a caldo l’analisi della partita e i Talent di riferimento di DAZN che arricchiranno il dibattito con contributi tattico-tecnici. Si parte subito in occasione della prima giornata di campionato quando Diletta sarà in campo per Genoa-Inter, esordio dei Campioni d’Italia.

Il nuovo live show della domenica. Anche lo show live della domenica cambia veste e si rinnova completamente: la nuova cornice dello studio virtuale, innovativo e tecnologico, sarà il nuovo campo da gioco di una nuova formazione DAZN che accompagnerà i tifosi nel post-partita di domenica sera, giornata clou di Serie A.

A settembre, subito dopo la prima sosta per le partite delle nazionali, si accenderà in app dalle 22:30 circa, il nuovo live show della domenica. Per la prima volta alla conduzione del programma di punta di DAZN, Giorgia Rossi. La giornalista-conduttrice apprezzata dal grande pubblico e, prima ancora di arrivare in DAZN, già entrata in milioni di case italiane grazie alla conduzione in studio dei mondiali 2018 acquista ora sempre più centralità nel racconto della Serie A.

Ogni domenica “zoomerà” sugli episodi cruciali raccolti durante il fine settimana calcistico insieme agli opinionisti e Talent di DAZN che si alterneranno in studio: da Andrea Stramaccioni che offrirà uno sguardo e un punto di vista più tattico-tecnico alle bandiere di DAZN, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara che rafforza il suo ruolo in squadra diventando, per la prima volta nella sua carriera extra-calcistica, anche voce tecnica delle partite. Nel corso della trasmissione spazio anche per ascoltare la voce dei tifosi che potranno intervenire in diretta condividendo le loro impressioni attraverso Fan Zone e diventando loro stessi protagonisti del dibattito in studio.

Esperienza immersiva grazie alla tecnologia. L’offerta di DAZN sarà sempre più immersiva ed innovativa grazie al nuovo Studio Virtuale. Le tecnologie moderne impiegate, combinando realtà virtuale ed aumentata, rivoluzioneranno l’analisi, il dibattito e l’interattività del racconto delle giornate di Serie A su DAZN. Grazie al mix di realtà virtuale e reale, l’utente verrà trasportato dal campo reale a quello virtuale, proiettandosi al centro dell’analisi della partita e diventando ancora più protagonista degli approfondimenti.

Nuovi volti della Squad DAZN per la Serie A. Anche la squadra di DAZN si rinnova per rispondere al meglio alla prossima stagione di Serie A Enilive che sarà tutta in diretta streaming sulla piattaforma con 10 match a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

Fanno il loro debutto su DAZN la giovane promessa dello showbiz sportivo Giusy Meloni e l’ex calciatrice Regina Baresi che entreranno nel roster rispettivamente come conduttrice da stadio e voce tecnica nella telecronaca delle partite della stagione 24/25. Giusy Meloni e Regina Baresi si uniranno alla ricca line-up dei volti storici confermati:

Diletta Leotta

Giorgia Rossi

Pierluigi Pardo

Massimo Ambrosini

Andrea Stramaccioni

Ciro Ferrara

Marco Parolo

Dario Marcolin

Valon Behrami

Fabio Bazzani

Emanuele Giaccherini

Alessandro Budel

Luca Marelli