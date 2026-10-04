De Bruyne squalificato, rientro a Napoli anticipato? Arriva la notizia dal Belgio

Kevin De Bruyne potrebbe restare con il Belgio nonostante la squalifica contro la Francia: KDB si è allenato regolarmente con il gruppo quest'oggi

Kevin De Bruyne resta regolarmente con il Belgio, almeno per ora, nonostante la squalifica che gli impedirà di prendere parte all’ultima partita della sosta per le Nazionali. Il centrocampista del Napoli, ammonito nel finale della vittoria per 3-0 contro la Turchia, era difidato e salterà infatti la sfida di Nations League contro la Francia. Nonostante l’assenza certa, come riportato da HLN Sports, KDB si è allenato oggi a Tubize insieme al resto del gruppo, così come Youri Tielemans, anche lui squalificato per il prossimo impegno.

De Bruyne, niente rientrato anticipato a Napoli?

Sfuma quindi, almeno per il momento, l’ipotesi di un rientro anticipato a Napoli. Dopo il cartellino giallo rimediato contro la Turchia si era aperta la possibilità che il Belgio potesse liberare in anticipo De Bruyne, permettendogli di tornare prima agli ordini di Massimiliano Allegri. La presenza del centrocampista all’allenamento odierno conferma invece che il giocatore è ancora a disposizione del ritiro della Nazionale, pur non potendo scendere in campo contro la Francia. Resta da capire se resterà con il gruppo fino alla conclusione ufficiale della sosta.