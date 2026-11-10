Ufficiale Napoli-Torino, da domani biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 11 novembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Torino, match che si disputerà sabato 21 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. La seconda fase di vendita (Fase 2) sarà riservata ai possessori della Membership Premium SSC Napoli, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti. Infine, la terza fase di vendita (Fase 3) sarà libera.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

Tutti coloro che hanno acquistato una Membership Premium SSCN entro il 31 maggio 2026 avranno la possibilità di mantenere il proprio status e beneficiare dei relativi vantaggi.

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di mercoledì 11 novembre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 15 novembre 2026 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI

Dalle ore 10:00 di lunedì 16 novembre 2026 e fino alle ore 15:00 di lunedì 16 novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 31 maggio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di lunedì 16 novembre 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

PREZZI

FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 14,00 €20,00 €

CURVE SUPERIORI 30,00 €35,00 €

DISTINTI INFERIORI 40,00 €45,00 €

DISTINTI SUPERIORI 45,00 €55,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 50,00 €60,00 €

TRIBUNA NISIDA 55,00 €65,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 75,00 €85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95,00 €100,00 €