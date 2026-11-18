Tuttonapoli Rao-show in Nazionale! Gol capolavoro e assist decisivo in due partite: i numeri del talento azzurro

Napoli, Emanuele Rao protagonista con l'Italia Under 20: gol decisivo al Portogallo e assist per la vittoria sulla Svizzera.

Emanuele Rao si prende la scena con la Nazionale italiana Under 20 e manda segnali incoraggianti anche al Napoli, proprietario del suo cartellino. L'attaccante classe 2006, attualmente in prestito al Pisa, è stato protagonista di due prestazioni decisive durante gli impegni degli azzurrini nell'Elite League. Contro il Portogallo, Rao è partito titolare e ha realizzato uno splendido gol che ha regalato all'Italia la vittoria per 1-0, prima di lasciare il campo dopo 71 minuti. Una rete di grande qualità che ha confermato le doti tecniche del giovane talento, capace di incidere anche a livello internazionale. Terminata la parentesi con la Nazionale, il calciatore farà ritorno al Pisa per preparare la ripresa del campionato.

Napoli, Rao decisivo anche contro la Svizzera: suo l'assist per il gol vittoria di Coletta

Il talento di proprietà del Napoli ha lasciato il segno anche nella seconda partita dell'Elite League, contribuendo al successo dell'Italia contro la Svizzera. Dopo essere partito dalla panchina, Rao è entrato nella ripresa e ha disputato 33 minuti, trovando il tempo per servire l'assist decisivo a Coletta, autore della rete della vittoria. Il bilancio della sua esperienza con gli azzurrini è dunque particolarmente positivo: un gol e un assist in due partite, con un contributo determinante in entrambe le sfide. Prestazioni che rappresentano un segnale incoraggiante anche per il Napoli, che continua a seguire il percorso di crescita dell'attaccante durante la sua esperienza in prestito al Pisa. Rao torna ora a concentrarsi sugli impegni con il club, con l'obiettivo di trovare continuità e confermare quanto di buono mostrato con la maglia della Nazionale.