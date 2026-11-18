Ufficiale Tutto confermato: De Bruyne rientrato, oggi era in campo ad allenarsi

Ultime calcio Napoli, il rientro di De Bruyne dopo gli impegni con la nazionale belga

Kevin De Bruyne è tornato oggi ad allenarsi a Castel Volturno, dopo aver usufruito di un giorno di permesso. Il centrocampista belga non era infatti rientrato nella giornata di ieri, ma la sua assenza era già stata programmata e concordata con la società e con Massimiliano Allegri. Nessun imprevisto, dunque, dietro il mancato rientro del giocatore, che ha semplicemente beneficiato di una giornata libera secondo quanto stabilito in precedenza.

Rientro previsto secondo gli accordi

La situazione era stata definita di comune accordo tra De Bruyne, il club e l'allenatore. Il belga aveva ottenuto la possibilità di usufruire di un ulteriore giorno di permesso, senza che questo modificasse i programmi di lavoro della squadra o la tabella di marcia in vista dei prossimi impegni. Il suo ritorno al centro sportivo era infatti già previsto per la giornata odierna, proprio come stabilito dagli accordi presi. E oggi Kdb si è allenato in gruppo.

Nel mirino la sfida contro il Torino

L'attenzione del Napoli è ora rivolta alla prossima partita di campionato, in calendario sabato contro il Torino. Una sfida importante per gli azzurri, che proseguono la preparazione con l'obiettivo di arrivare all'appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Il rientro del centrocampista belga si inserisce dunque nella normale gestione del lavoro settimanale dopo le nazionali.