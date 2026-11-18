Torino al gran completo: solo un titolare in dubbio per il Napoli
Un solo possibile indisponibile per Abate, allenatore del Torino, in vista della sfida contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Vlasic è alle prese con un problema al bicipite femorale, che mette a rischio la sua presenza nella prossima gara contro gli azzurri.
Le condizioni del giocatore
L'infortunio muscolare non gli consente, al momento, di avere la certezza di poter scendere in campo. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, con lo staff medico che valuterà l'evoluzione del problema e gli eventuali progressi.
Napoli in attesa di novità
La sua presenza contro il Napoli resta dunque in forte dubbio. Una situazione da seguire con attenzione in vista della partita, con le prossime valutazioni mediche che saranno decisive per capire se il giocatore riuscirà a recuperare in tempo oppure sarà costretto a saltare l'appuntamento contro gli azzurri.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro