Rinnovo Manna, retroscena Tmw: "Arrivato quando la Roma era in pressing"

Napoli, Manna rinnova fino al 2032 dopo le sirene della Roma per il post Massara. Il ds ha firmato assecondato da De Laurentiis sulla scelta di Allegri

Il rinnovo di Giovanni Manna con il Napoli, fino al 2032, nasce da un retroscena che coinvolge la Roma, come scrive la redazione di Tmw. Il direttore sportivo azzurro ha infatti avuto contatti con il club giallorosso nelle settimane in cui si cercava il dopo Massara, prima di scegliere di restare in Campania. Una decisione che si lega anche alla scelta del nuovo allenatore: Massimiliano Allegri, con cui Manna aveva già lavorato alla Juventus.

Le sirene della Roma per il post Massara

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, il rinnovo è arrivato prima della chiusura del bilancio al 30 giugno, dopo settimane in cui il dirigente, ex Juventus, aveva avuto contatti con la Roma. La scorsa primavera il club capitolino si era preso diverso tempo prima di sciogliere le riserve sul post Massara, poi affidato a D’Amico. I Friedkin avevano parlato anche con Manna, il dirigente di Vallo della Lucania, che ha riflettuto a lungo sull’interesse giallorosso prima di prendere la sua strada.

La firma e la scelta di Allegri

Alla fine Manna ha firmato un nuovo contratto con De Laurentiis, che lo ha assecondato nella scelta del nuovo allenatore: puntare su Allegri, con cui il direttore aveva già collaborato ai tempi della Juventus. Una vicenda che racconta l’equilibrio tra il presidente e il suo dirigente e il peso che il rapporto con il tecnico ha avuto nella decisione di restare. Per il Napoli è un segnale di continuità, in una stagione complicata in cui il lavoro di Manna sul mercato è osservato con attenzione, a cominciare dalla finestra di gennaio.