Primi rientri, ma infermeria ancora piena: i 5 indisponibili contro il Torino
Saranno di sicuro 5 gli assenti del Napoli per la sfida al Torino. Aspettando Neres, Spinazzola e Favasuli, i più vicini al rientro, la redazione di Sky Sport elenca i giocatori che non ci saranno sabato con rispettivi tempi di recupero.
DI LORENZO - Lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Indisponibile per la sfida contro il Torino.
LOBOTKA - Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Rientro nella seconda metà di dicembre.
BADIASHILE - Lesione di medio grado del retto femorale destro. Rientro a fine novembre.
ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine dicembre.
BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027.
Serie A Enilive 2026-2027
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