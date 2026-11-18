Primi rientri, ma infermeria ancora piena: i 5 indisponibili contro il Torino

Ultime calcio Napoli, il punto sugli infortunati in vista del Torino

Saranno di sicuro 5 gli assenti del Napoli per la sfida al Torino. Aspettando Neres, Spinazzola e Favasuli, i più vicini al rientro, la redazione di Sky Sport elenca i giocatori che non ci saranno sabato con rispettivi tempi di recupero.

DI LORENZO - Lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Indisponibile per la sfida contro il Torino.

LOBOTKA - Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Rientro nella seconda metà di dicembre.

BADIASHILE - Lesione di medio grado del retto femorale destro. Rientro a fine novembre.

ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine dicembre.

BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027.