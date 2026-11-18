Centro sportivo, Qualiano festeggia la firma: spettacolare stemma azzurro proiettato sul Comune
Qualiano celebra l'accordo per il nuovo centro sportivo del Napoli con un'immagine dal forte valore simbolico: il grande stemma azzurro della SSC Napoli proiettato sulla facciata del Palazzo Comunale. La suggestiva illuminazione è comparsa in serata, dopo la firma avvenuta in mattinata per l'acquisizione dei terreni della futura casa della società partenopea. Un'iniziativa che testimonia l'entusiasmo della città per un investimento destinato a rafforzare il legame tra il territorio e il club del presidente Aurelio De Laurentiis.
Nuovo centro sportivo Napoli a Qualiano, il Comune festeggia l'accordo con una proiezione speciale
Nella fotografia, il simbolo del Napoli domina la facciata dell'edificio istituzionale, trasformando il Municipio in un omaggio ai colori azzurri.. Un gesto simbolico con cui il Comune ha voluto celebrare una giornata significativa per il futuro del territorio e del club partenopeo. Di seguito lo scatto catturato all'esterno del Comune di Qualiano.
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