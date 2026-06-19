De Laurentiis spettatore al Mondiale: occhi su Lukaku e De Bruyne

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta trascorrendo alcuni giorni negli Stati Uniti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta trascorrendo alcuni giorni negli Stati Uniti, dove sta seguendo da vicino il Mondiale per club e diversi impegni legati al calcio internazionale. A fare il punto sulla sua permanenza oltreoceano è La Repubblica, che racconta come il patron azzurro abbia stabilito il proprio quartier generale a Los Angeles. Secondo il quotidiano, negli Stati Uniti è presente una significativa rappresentanza del mondo Napoli, con De Laurentiis che resterà in California fino al 26 giugno prima di fare rientro in Italia con un volo diretto verso Roma.

De Laurentiis negli States per il Mondiale: occhi su Lukaku e De Bruyne

"Tutti insieme appassionatamente, almeno per adesso. C'è tanto Napoli sull'altra sponda dell'Oceano, dove è in pieno svolgimento il Mondiale di calcio americano", scrive La Repubblica, evidenziando come il numero uno azzurro stia vivendo da vicino l'atmosfera della manifestazione.Tra gli appuntamenti in agenda per il presidente ci sarebbe anche la sfida in programma al SoFi Stadium tra Iran e Belgio, una gara che assume particolare interesse per il Napoli vista la presenza di due protagonisti della rosa azzurra. "Il presidente farà ancora in tempo ad assistere domenica al SoFi Stadium alla sfida tra l'Iran e il Belgio, in cui saranno protagonisti anche due azzurri: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku", si legge nell'articolo.