Demme è già la preoccupazione numero 1 dei tecnici avversari

Proprio così. Non Mertens, Insigne o altri giocatori di grande qualità. Come accadeva per Jorginho, sono bastate poche partite a Demme per diventare il fulcro del gioco del Napoli e costringere gli allenatori avversari - soprattutto delle medio-piccole - a sacrificare uno degli attaccanti per oscurarlo e provare a toglierlo dal match. Ieri Diego Lopez ha schierato Zmrhal ad uomo sull'ex Lipsia e Demme in 85' ha chiuso con 91 tocchi (col 94% di precisione), costringendo Fbian (100), Maksimovic (114) e Mario Rui (149) a giocare molti più palloni del solito. Particolare che, anche dopo il vantaggio del Napoli, sia proseguito il trattamento speciale. Gattuso nella fase finale del match ha poi spostato Demme da mezzala, accentrando Fabian, ed ha strappato un sorriso Zmrhal che ha continuato a seguirlo anche sul centro-sinistra quando non aveva più la funzione di play, ma conservava comunque quella semplicità di passaggio sulla pressione che non hanno gli altri compagni.