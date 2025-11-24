Prima pagina Derby di Milano, Tutttosport: "Pulisic e Maignan al Max, ciao Inter"

"Pulisic e Maignan al Max, ciao Inter". Così apre Tuttosport, che dedica la prima pagina al Milan e al colpo firmato nel derby contro l’Inter. A decidere la sfida è stato un guizzo di Pulisic, autore del gol che ha spezzato l’equilibrio nella ripresa.

Il Diavolo vola grazie anche a una prestazione monumentale di Mike Maignan, protagonista assoluto del secondo tempo: parata strepitosa dopo l’altra, fino al rigore neutralizzato a Calhanoglu che ha blindato il risultato. Con questo successo il Milan aggancia il Napoli a 25 punti, portandosi a -2 dalla Roma capolista e a +1 sull’Inter, ora ferma a quota 24.