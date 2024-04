Difesa e contropiede: la mossa di Nicola fa intendere il piano preparato per il Napoli

Partito dalla panchina nelle ultime due partite, l'attaccante classe '94 ex Milan dovrebbe tornare titolare contro il Napoli agendo da prima punta

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Davide Nicola è pronto ad affidarsi nuovamente a M'Baye Niang. Partito dalla panchina nelle ultime due partite, l'attaccante classe '94 ex Milan dovrebbe tornare titolare contro il Napoli agendo da prima punta al posto di Cerri. Una mossa - quella di Davide Nicola - che può significare maggiore velocità davanti nelle eventuali ripartenze. Un modo per mettere in difficoltà il Napoli, abbassando ulteriormente il baricentro e poi puntando sulla velocità di Cambiaghi e appunto Mbaye. Caratteristiche diverse rispetto a Cerri, punta fisica di manovra, che spalle alla porta e lontano dall'area di rigore probabilmente per Nicola avrebbe sofferto troppo.

La probabile formazione dell'Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.