Dimaro, si inizia - Younes, dall'ultimo ritiro è cambiato tutto: possibile outsider

Un anno può spostare tanto e cambiare tutto. Quando Amin Younes mise piede per la prima volta a Dimaro sembrava destinato a restarci per poco, dopo aver esplicato pubblicamente i suoi dubbi circa il Napoli. L'esterno tedesco, dopo una toccata e fuga in città, scappò e sei mesi dopo nessuno dei tifosi lo voleva, forse a giusta ragione. Una volta assaporato l'ambiente azzurro, però, come ipotizzabile ha cambiato idea, atteggiamento e - qualche mese più tardi - anche prospettive.



Quest'anno in Val di Sole ci arriva con tutt'altro umore. C'è entusiasmo, perché il finale della scorsa stagione fa ben sperare. Grazie anche ad Ancelotti abbiamo visto un calciatore a dir poco talentuoso, capace di accendere la piazza, come i più grandi. Da oggetto del mistero e possibile rivelazione, la parabola di Younes insegna che nella vita tutto può mutare in battito di ciglia. Un anno fa in Trentino era quasi emarginato, quest'anno si prepara ad una stagione da outsider.