Diritti TV, fumata nera: Offerte Sky, DAZN e Mediaset troppo basse. Amazon e Rai...

Il primo round per i diritti TV della Serie A finisce, come da previsioni, con un nulla di fatto.

Il primo round per i diritti TV della Serie A finisce, come da previsioni, con un nulla di fatto. Si è conclusa pochi minuti fa la parte di assemblea di Lega dedicata a questo aspetto: sul tavolo sono arrivate, per i vari pacchetti del bando-matrioska, le proposte di DAZN e Sky, interessate a riproporre una divisione simile a quella attuale, nonché Mediaset che punta invece alle gare in chiaro. Nessuna proposta invece da Amazon e RAI.

Offerte basse. Le proposte arrivate ai club, comunque inferiore al minimo di 1,15 miliardi a stagione previsto dal bando, non sono state giudicate soddisfacenti dall’ad De Siervo e dai club di Serie A. Ora si procederà alla fase di trattative private a cui parteciperanno soltanto le emittenti che hanno presentato offerte in questa prima fase.