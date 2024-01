"Discontinuo a chi?": Zielinski polemizzò sui social, ma non fa gol o assist dal 3 ottobre

Piotr Zielinski si è fermato il 3 ottobre. Data dell'ultimo gol la maglia del Napoli in occasione della partita contro il Real Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski si è fermato il 3 ottobre. Data dell'ultimo gol la maglia del Napoli in occasione della partita contro il Real Madrid. Da allora niente gol o assist. Tre mesi senza un suo sussulto. Certo non ha aiutato il momento difficile della squadra e il cambio di allenatore, ma da un giocatore del suo talento ci si aspettava decisamente di più.

Per intenderci, il tanto criticato Kvara ha comunque segnato cinque gol ed è uno che in campo combatte e ci prova sempre. Zielinski in estate scrisse "Discontinuo a chi?" sui social respingendo le critiche ricevute, eppure anche quest'anno ha alternato ottime prove ad altre in cui scompare. Addirittura da tre mesi non incide sottoporta. Poi c'è il mercato: a giugno salvo sorprese Zielinski firmerà per l'Inter con cui già si sarebbe accordato.