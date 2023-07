FOTO - Zielinski, sfogo sui social: "Per quelli che non capiscono di calcio... Discontinuo a chi?"

Si parla tanto del futuro di Piotr Zielinski in questi giorni, visto che l'Arabia Saudita è piombata anche su di lui.

Si parla tanto del futuro di Piotr Zielinski in questi giorni, visto che l'Arabia Saudita è piombata anche su di lui. Intanto il centrocampista polacco si è lasciato andare a uno sfogo sui social, tramite una Instagram Story: "Per quelli che NON capiscono il calcio... Discontinuo" e varie emoticon come ad aggiungere: "Ma a chi?".