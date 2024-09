Domani la ripresa degli allenamenti. Ma non per Lukaku...

Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti. Conte non potrà contare su undici nazionali. Ma si sta allenando a parte in questi giorni Lukaku che ha rinunciato alla convocazione del Belgio per entrare quanto prima in forma e ritrovare così il ritmo-gara. Ieri e oggi allenamento in attesa della squadra che tornerà domani dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte dopo Napoli-Parma. Prossima partita il 15 settembre alle ore 18 sul campo del Cagliari.