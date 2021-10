Donadoni: "Napoli, Milan e Inter sono squadre che si equivalgono. La Juve è in ritardo"

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Oltre alle qualità, il Milan a Bergamo ha dimostrato carattere e spessore: di sicuro non è da meno rispetto all'Atalanta. Non era semplice vincere. Sulla carta Milan, Napoli e Inter sono squadre che, con i rispettivi pregi e difetti, si equivalgono: i rossoneri hanno trovato una quadratura importante, hanno ancora qualche giocatore fuori, ma l'aspetto positivo è che riescono a sopperire alle assenze senza perdere qualità. E poi, la squadra ha preso coscienza dei propri mezzi". Così Roberto Donadoni, ex milanista dei tempi d'oro, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "L'Inter arriva da un campionato conquistato e vince malgrado delle traversie societarie: ha delle capacità tattiche importante. Il Napoli sta dimostrando appieno il proprio valore: è una squadra che unisce qualità e capacità tattica. La Juve è un po' in ritardo, recupererà. Queste tre squadra, però, sono un po' superiori per ora - aggiunge -. Tonali? Direi che è diverso da me e da Pirlo, mi sta piacendo molto, come del resto mi piaceva molto nella passata stagione. Adesso sta dimostrando dal punto di vista fisico e atletico tutta la propria forza. Rispetto alla passata stagione appare trasformato, ha preso consapevolezza della categoria ed è diventato un valore aggiunto". (ANSA).