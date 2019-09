Dopo 4 mesi Radio Radio smentisce: "Litigio ADL-Ancelotti notizia priva di fondamento, ci scusiamo"

Lo scorso maggio la redazione di Radio Radio aveva diffuso la notizia di una presunta lite tra De Laurentiis e Ancelotti. Quattro mesi dopo, con un comunicato, la stessa redazione smentisce tale notizia scusandosi coi diretti interessati: "In relazione alla notizia diffusa lo scorso maggio dalla nostra emittente in merito ad una presunta lite fra il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Carlo Ancelotti, dopo ulteriori attente verifiche abbiamo potuto constatare che la stessa era destituita di fondamento. Pertanto ci scusiamo con il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Carlo Ancelotti e la SSC Napoli per il disguido dovuto ad una fonte d’informazione inattendibile".