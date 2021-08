Dopo le proteste social Dazn corregge il tiro: pronta a lanciare Zona Gol

Dopo le proteste dei tanti utenti, per i disservizi verificatisi nella prima giornata, Dazn prova a correggere il tiro e si prepara a lanciare un nuovo programma per i suoi clienti.

Come riporta ill portale Calcio&Finanza, si tratta di Zona Gol, che offre la possibilità agli appassionati di seguire tutte assieme le gare in contemporanea. Già noto per la Serie B, il programma sarà presto lanciato anche per il massimo campionato italiano, del quale Dazn detiene i diritti tv fino al 2024.