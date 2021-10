Dove vedere Napoli-Bologna in tv e streaming

Con Napoli-Bologna di stasera si conclude il decimo turno di Serie A. Gli azzurri reduci dal pareggio senza goal ottenuto all'Olimpico contro la Roma, che ha messo fine alla serie super di 8 vittorie in altrettante giornate, affrontano i rossoblù sconfitti 2-4 dal Milan in doppia inferiorità numerica.

NAPOLI-BOLOGNA

Giovedì 28 ottore ore 20.45

Dove vederla in Tv: La partita tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Telecronaca Sky di Napoli-Bologna affidata a Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani.

Dove vederla in streaming: Napoli-Bologna sarà visibile anche su DAZN: per tutti gli abbonati occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegandosi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. In alternativa, mediante il TIMVISION Box. Telecronaca DAZN affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini seconda voce.

Inoltre, in streaming la partita tra Napoli e Bologna potrà essere vista su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.