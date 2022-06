Due assist e gol in 67’: Kvaratskhelia-show trascina la Georgia in Bulgaria

A Razgrad la Georgia schianta la Bulgaria 5-2 nel match valido per la seconda giornata di Nations League.

A Razgrad la Georgia schianta la Bulgaria 5-2 nel match valido per la seconda giornata di Nations League. Migliore in campo il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, autore di due assist per l'iniziale doppio vantaggio georgiano e del gol del 4-1 al 58' su calcio di rigore. Lo stesso talento georgiano, sostituito 90' dopo, si era procurato il penalty dopo un'accelerazione e un uno contro uno sul lato sinistro dell'area bulgara. Con questa vittoria la Georgia si porta in testa al Gruppo L a punteggio pieno, seguita dalla Macedonia del Nord dell'altro azzurro Elmas a quota 4 punti.