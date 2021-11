Due gol incassati dal Napoli nel primo tempo: non accadeva da marzo

Prima sconfitta del Napoli in campionato e altro dato negativo per la squadra di Spalletti in questa tredicesima giornata di Seria A. Come riportato da OptaPaolo, era da marzo contro il Sassuolo che il Napoli non incassava almeno 2 gol in un primo tempo di Serie A. In quella occasioni gli azzurri pareggiarono 3-3 a Reggio Emilia.

