Prima pagina L'apertura Il Roma: "Cuore e vittoria"

"Cuore e vittoria". E' questo il titolo che Il Roma dedica al Napoli dopo la vittoria contro il Genoa. In prima pagina ampio spazio dedicato al successo degli azzurri. Un Napoli in dieci sbanca Marassi e conquista tre punti pesanti con un rigore al 95', si legge ancora.