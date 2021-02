Ecco perché cambia spesso squadra (in prestito)

Prestito è la parola chiave che descrive il passato di Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea, arrivato a Napoli tra le speranze dei tifosi, sta deludento tutti. Forse è per questo motivo, la sua discontinuità, che ovunque vada non riesce a trovare una dimora. I Blues, infatti, lo hanno ceduto prima al Milan, poi al Monaco e, infine, al Napoli, sempre a titolo temporaneo. E Bakayoko ha fatto fatica a imporsi. Molto probabilmente, rientrerà al Chelsea a fine stagione. In attesa di un'altra squadra. Ma è probabile, visto l'andazzo, che deluderà le aspettative pure in quel caso.