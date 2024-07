Foto Effetto Conte sugli abbonamenti: migliaia in coda virtuale per l’inizio della vendita libera

Cresce l'entusiasmo attorno al Napoli di Antonio Conte, che sta dando un nuovo entusiasmo a tutta la piazza dopo la deludente stagione scorsa, conclusasi col decimo posto in campionato. Dopo le prime due fasi, quest'oggi è partita la terza che porterà probabilmente ad esaurirsi i 25mila posti disponibili riservati agli abbonati.

Alle ore 12 è partita la vendita libera per gli abbonamenti in vista della prossima stagione, come ricordato più volte dalla SSC Napoli. Al momento dell'apertura della vendita online, si è già creata una lunga corda virtuale di persone intenzionate a sottoscrivere l'abbonamento per la stagione sportiva 2024/25.