Elmas brucia le tappe: già 110 presenze, superati tre azzurri e viaggia verso la top100

Nonostante sia un classe '99, Eljif Elmas viaggia veloce in termini di presenze. Ieri il macedone ha raggiunto le 110 presenze in maglia azzurra, entrando nei primi 130 della storia azzurra superando in un colpo solo Dzemaili, Dossena e Giordano fermi a 109. Ora nel mirino c'è Jeppson a quota 112.