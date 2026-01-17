Ultim'ora Elmas, nessun infortunio muscolare: l'annuncio di Stellini

Eljif Elmas è uscito anzitempo nel match contro il Sassuolo a causa di un problema fisico, ma per il centrocampista del Napoli si è trattato di un malessere legato ad uno stato influenzale, quindi nessun infortunio muscolare. Ad annunciarlo è stato il vice allenatore Cristian Stellini a DAZN, che ha annunciato quanto segue: "Infortunati? Le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Elmas aveva giramenti di testa, probabilmente è un'influenza, quindi non è un infortunio muscolare ma uno stato influenzale.

Mentre per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni: da questo punto di vista non abbiamo notizie da dare. Gli stati d'animo sono due: la felicità per la vittoria - e vanno grossi complimenti alla squadra -, ma è una situazione molto difficile in cui continuiamo a giocare e non sappiamo per quanto andrà avanti. Magari per le prossime partite perderemo altri due giocatori. Numericamente non siamo tanti e abbiamo bisogno di recuperare. I calendari sono serrati, tra l'altro credo che il Napoli sia l'unica squadra italiana a giocare nove partite nel mese di gennaio, avendo iniziato il 4 gennaio anziché il 3, e finiamo il 31 gennaio anziché il 1 febbraio. Secondo me il calendario è stato fatto male: non è possibile avere nove partite in 28 giorni dopo aver giocato anche la Supercoppa. A mia memoria non è mai successo".