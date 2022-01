Emergenza incredibile in vista della Juve: Spalletti ha solo 11 giocatori di movimento

Luciano Spalletti continua a perdere giocatori. Il Napoli si ritrova nella stessa condizione - se non addirittura peggiore - del mese scorso che ha portato la squadra ad esaurire il margine sul quinto posto accumulato con il grandissimo inizio di stagione. L'intenso e determinante mese di gennaio rischia di essere affrontato con la squadra ridotta ai minimi termini e senza rotazioni ogni tre giorni. La Coppa d'Africa, che come da previsione ha portato via Koulibaly, Anguissa ed Ounas (non Osimhen che però è positivo oltre che clinicamente ancora infortunato), è arrivata infatti parallelamente alla nuova ondata di casi Covid.

Altri due azzurri in quarantena

Non solo i positivi, ieri sono arrivate altre due brutte notizie per Spalletti perché il club partenopeo ha comunicato che "i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19". Due elementi non centrali inizialmente, ma che in questo momento rappresentano un titolare ed il primo cambio in attacco.

Spalletti verso la Juve con undici giocatori di movimento

Senza Lozano ed Elmas ancora positivi (e nei rispettivi paesi), oltre a Mario Rui squalificato, dover fare a meno anche di Malcuit e Petagna significherebbe avere appena undici giocatori di movimento. Il tecnico conta quantomeno di ritrovare al meglio Insigne e Fabian (prima del Covid erano infortunati) e di poter schierare Malcuit a destra, spostando Di Lorenzo a sinistra visto che Ghoulam resta un'incognita. In attesa di Tuanzebe per avere un cambio ai centrali difensivi.