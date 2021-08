Empoli demolisce Juve, Tmw premia Luperto: prestazione da 7 in pagella!

Vicario 7 - Pronti via, due belle parate su Chiesa, una di attenzione e l'altra in volo. Non ha altri miracoli da compiere, ma è in quegli interventi che si costruisce la vittoria.

Stojanovic 6,5 - Attento, alla fine anche propositivo. Sbaglia poco e dalle sue parti la Juve non affonda.

Ismajili 7 - Irruente e presente, offre un muro alle folate bianconere. Quando entra Kulusevski un po' di fatica in più, ma regge.

Luperto 7 - Come sopra, in buona sostanza. Rischia grosso su Dybala, ma non viene giudicato da rigore.

Marchizza 6,5 - Tiene botta, su quello che soprattutto in avvio è il settore più pericoloso dei suoi. Dà il via al gol.

Haas 6,5 - Ma cosa si potrà mai rimproverare a questo Empoli? Gran partita, attento, preciso e ficcante quando serve.

Ricci 6,5 - A Mancini fischieranno le orecchie. Alla Juve un pizzico di invidia ci sarà, anche se chiaramente non bisogna andare troppo in là. Però fa girare la squadra alla grande, ed è proprio quello che manca ai bianconeri.

Bandinelli 7 - Una sgroppata per aprire a sinistra la Juve, nell'azione del gol di Mancuso. Tante corse, sulla catena più convincente a livello offensivo della squadra toscana. (Dall'80' Zurkowski s.v.).

Bajrami 7 - Tecnico e ruvido allo stesso tempo, fa un po' quel che vuole dalle parti di Cuadrado, compreso partecipare all'azione del vantaggio toscano. (Dal 70' Stulac 6 - Ordine, in un momento di potenziale burrasca).

Cutrone 6,5 - Meno vispo e presente in zona gol, corre e impegna i difensori avversari. Una bella conclusione, di poco fuori, spaventa la Juve. (Dall'80' Henderson s.v.).

Mancuso 7 - Come il numero che da queste parti, di questi tempi, risulta parecchio indigesto. Figuriamoci se dopo 20 minuti gonfia la rete. Ma oltre al gol c'è di più: lotta e costruisce per i compagni. A volte è soltanto destino. (Dal 73' Pinamonti 6,5 - Si sbatte e si fa notare nel finale).

Andreazzoli 8 - Dal 4 di Allegri al suo 8. Perché la differenza, questa sera, è stata in panchina. Ottiene una vittoria storica: né lui né l'Empoli avevano mai battuto la Juve. Lo fanno dominando, a Torino. Incarta il livornese senza particolari accorgimenti, se non di quello di giocare a calcio.