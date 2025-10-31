Esodo a Napoli: il dato sui tifosi del Como presenti domani al Maradona

Esodo a Napoli: il dato sui tifosi del Como presenti domani al MaradonaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40Notizie
di Francesco Carbone

Esodo lariano al Maradona. Domani alle 18 il Como di Cesc Fabregas affronterà il Napoli capolista, forte di un avvio di stagione molto positivo: i lombardi sono infatti quinti in classifica con 16 punti, frutto di un percorso in crescita e di un bilancio di +7 rispetto allo scorso campionato.

Dopo il convincente 3-1 contro l’Hellas Verona e con una sola sconfitta registrata alla seconda giornata, i lariani domani sfideranno i Campioni d’Italia in carica e potranno contare anche sul sostegno dei propri tifosi: sono circa 700 i sostenitori attesi a Fuorigrotta per spingere la squadra.