Esodo a Napoli: il dato sui tifosi del Como presenti domani al Maradona
Esodo lariano al Maradona. Domani alle 18 il Como di Cesc Fabregas affronterà il Napoli capolista, forte di un avvio di stagione molto positivo: i lombardi sono infatti quinti in classifica con 16 punti, frutto di un percorso in crescita e di un bilancio di +7 rispetto allo scorso campionato.
Dopo il convincente 3-1 contro l’Hellas Verona e con una sola sconfitta registrata alla seconda giornata, i lariani domani sfideranno i Campioni d’Italia in carica e potranno contare anche sul sostegno dei propri tifosi: sono circa 700 i sostenitori attesi a Fuorigrotta per spingere la squadra.
