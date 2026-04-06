Esplode il Maradona: la sblocca Politano! Napoli avanti 1-0 a 11' dalla fine
TuttoNapoli.net
Il Napoli passa in vantaggio al 79' con Matteo Politano! Subito premiata la mossa di Conte: Santos premia l'arrivo in area di Olivera, che crossa da sinistra. De Winter allunga il pallone di testa e di fatto serve Politano, che trafigge Maignan.
Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora e la sezione di Radio Tutto Napoli).
Pubblicità
Notizie
Copertina Gli auguri di ADL: "Buona Pasqua al Napoli! Ai tifosi assicuro una gestione virtuosa" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
12 apr 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Parma
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Arturo MinerviniADL: "Calcio italiano? Pazziella mman e criatur! Sono troppe 20 squadre in A. Su Malagò..."
Arturo MinerviniLukaku rompe il silenzio sui social: “Ecco come stanno le cose, devo stare bene per aiutare il Napoli”
Pierpaolo MatroneDe Bruyne: "Sto bene, già giocato più di quanto pensassi! Lukaku? A Napoli tutto amplificato..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com