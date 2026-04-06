Esplode il Maradona: la sblocca Politano! Napoli avanti 1-0 a 11' dalla fine

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Il Napoli passa in vantaggio al 79' con Matteo Politano! Subito premiata la mossa di Conte: Santos premia l'arrivo in area di Olivera, che crossa da sinistra. De Winter allunga il pallone di testa e di fatto serve Politano, che trafigge Maignan.

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