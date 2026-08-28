Esposito convince tutti! L'azzurrino parte titolare in Barletta-Bari: le formazioni ufficiali
Scendono in campo Barletta e Bari per la gara valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C. Un derby che manca da ben 37 anni ed a cui prenderà parte anche l'azzurrino Mattia Esposito, classe 2008 che il Napoli ha prelevato dal Sorrento e girato ai pugliesi. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
Barletta (3-4-2-1): Matosevic, Bizzotto (c), Rossoni, Vona, Coccia, Franco, Piarulli, Laringe, Partipilo, Da Silva, Ferrante A disp.: Figliola, Manetta, Malfitano, Ragone, Distratto, Dicuonzo, Valentino, Ferrari, Giardino, Domanico, Voca, Marini, Djankpata All. M. Paci
Bari (3-5-2): Cerofolini, Mantovani (c), Elia, Cocetta, Mane, Mendicino, Grgic, Maggiore, Tribuzzi, Gomez, Esposito A disp.: Pissardo, Mezzapesa, Darboe, Mogos, Butic, Manzari, De Lucia, Burgio, Colangiuli, Celli, Polito, Legrottaglie, Spadavecchia All. M. Rastelli
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