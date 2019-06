Europeo under 21, l'Italia di Meret ribalta la Spagna di Fabian con uno strepitoso Chiesa

L’Italia batte per 3-1 la Spagna nella gara d’esordio degli Europei Under 21. Gli azzurri vincono in rimonta. Dopo il vantaggio di Ceballos, la squadra di Di Biagio si è aggrappata ad uno straordinario Federico Chiesa che con un gran gol pareggia nel primo tempo e in avvio di ripresa realizza il sorpasso. Su rigore Pellegrini fissa il risultato finale. In campo 90' il portiere del Napoli Alex Meret mentre Fabian Ruiz è uscito all'intervallo dopo che al quarto d'ora aveva subito un colpo al ginocchio.