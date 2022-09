Fabian, poco spazio finora al PSG: solo una partita da titolare e appena 101' giocati

Non è un inizio scoppiettante per lo spagnolo, ma non si può dire che Galtier non tenga conto del suo apporto.

Difficile integrarsi in una super potenza come il Paris Saint Germain, in particolare se sei arrivato da poco e probabilmente non hai ancora piena conoscenza della lingua. Però dopo le prime due non convocazioni con Tolosa e Nantes, per Fabian Ruiz è arrivata la panchina contro la Juventus, salvo poi entrare nella vittoria contro il Brest per 28 minuti, giocatore da titolare come mediano contro l'Olympique Lione quasi un'ora, poi subentrare con il Maccabi Haifa nella vittoria di Champions League. Non è un inizio scoppiettante per lo spagnolo, ma non si può dire che Galtier non tenga conto del suo apporto. È stato pagato 25 milioni, è anche normale cercare di inserirlo: tre partite, 101 minuti giocati.

Formula e cifre del trasferimento:

Definitivo, 25 milioni di euro

Recap presenze e minuti giocati:

Tre partite - 101 minuti