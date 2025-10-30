"Fai tatuaggio con la J sull'altro braccio", la richiesta di un tifoso a Spalletti alla Continassa
Luciano Spalletti sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. In mattinata l'ex commissario tecnico della Nazionale è stato alla Continassa per il primo assaggio del mondo bianconero, poi nel pomeriggio dovrebbe arrivare la firma sul contratto fino a giugno (con opzione per un rinnovo biennale in caso di Champions League).
Stamattina Spalletti è stato accolto da una cinquantina di tifosi all'esterno del centro tecnico. L'ex allenatore azzurro si è fermato con i supporters juventini per foto e autografi. Uno di loro, come riferito da Sky Sport, gli ha chiesto di fare un tatuaggio sul braccio sinistro con la 'J', stemma della Juve, visto che sul braccio destro c'è il tatuaggio per lo Scudetto del Napoli. Solo un sorriso da parte del mister.
