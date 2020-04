Fase 2, cinque regioni hanno dato l'ok: attesa per le decisioni di De Luca in Campania

Diversi governi regionali del Paese puntano alla riapertura entro il 4 maggio, se non prima. Lombardia e Veneto si sono schierate pubblicamente a favore della ripresa, con tempi e modi tutti da stabilire per garantire la sicurezza delle persone. Così come il Piemonte, che ieri per bocca del governatore Cirio si è proposto come apripista per l’Italia. Discorso simile per la Sicilia che con l’assessore alla sanità Ruggero Razza ha fatto sapere di essere pronta. A questi si aggiungono anche le Marche, come confermato dal governatore Crescioli al Corriere della Sera: “Perché aspettare maggio? Lo dico al governo: consentiamo a chi è in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori di ripartire anche prima”.

Resta da capire, dunque, quale sarà adesso la posizione in Campania di Vincenzo De Luca. Come ogni venerdì, il Governatore dovrebbe tenere una conferenza stampa ed è molto probabili che tocchi anche questo argomento.