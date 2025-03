Fenerbahce, guerra aperta tra l’ex obiettivo Saint-Maximin e Mourinho: cosa è successo

In Turchia sta facendo scalpore la "guerra interna" al Fenerbahce tra José Mourinho e Allan Saint-Maximin. La scorsa settimana, l'attaccante francese aveva accusato l'allenatore di raccontare bugie sul suo stato di forma: "Ci vorrà ben altro per farmi cadere. Quando le bugie salgono con l'ascensore, la verità sale per le scale, ci vuole più tempo ma finisce sempre per arrivare", aveva scritto sui social, ricevendo subito la risposta di Mourinho in conferenza stampa: "Non sapevo che Maximin avesse un talento per la poesia. Se un giocatore non si allena bene, arriva in ritardo, è sovrappeso e non è pronto per giocare, ha bisogno di un ascensore per alzarsi perché si stanca molto in fretta sulle scale".

Dopo la sfida pareggiata domenica contro il Samsunspor, lo Special One ha ribadito ancora una volta che il ragazzo non è in grado di scendere in campo: "Saint-Maximin ha avuto molte opportunità durante la stagione. Negli ultimi tre mesi non c'è stato un periodo in cui si è allenato per quattro giorni di fila. Non è mai successo", ha spiegato, attaccando poi l'entourage dell'ex Monaco.

"Alcune persone che lavorano con lui hanno condiviso illegalmente dati con voi giornalisti, dati che hanno causato distorsioni. Il 10 marzo abbiamo fatto una sessione di allenamento tattico prima della partita contro i Rangers. Sono stato io quello che ha corso di più in quella sessione di allenamento, ho percorso una distanza maggiore di chiunque altro nella squadra perché era una sessione di allenamento a basso carico fisico, in cui abbiamo mostrato ai giocatori come posizionarsi in campo. Quello stesso giorno, Saint-Maximin ha fatto una sessione di allenamento individuale ed è normale che i suoi dati mostrino un carico maggiore, perché ha fatto quel lavoro specifico.

È illegale condividere queste informazioni riservate con voi. Questa è manipolazione. Non è idoneo a giocare. Può condividere tutte le foto che vuole, può usare Photoshop, ma non si allena. Se non si allena costantemente, non sarà idoneo a giocare".