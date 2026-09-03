Televomero, riparte Tribuna Sport: 31a edizione, orari, info e appuntamenti
Riparte questa sera su Televomero "TRIBUNA SPORT", l'ormai abituale Filo Diretto con i telespettatori dedicato al Napoli e ai principali avvenimenti sportivi. La trasmissione, giunta alla 31a edizione, sarà condotta come sempre dal giornalista Carlo Caporale (linea diretta allo 081 630630). L'appuntamento è per ogni Lunedì e Giovedì alle ore 19 sul numero 11 del digitale terrestre e anche in streaming su www.televomero.it
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliIl borsino (finale) del calciomercato: il mercato più duro e povero dell'era ADL di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
05 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Giovane dopo l'operazione: "Avevo l'ernia da mesi. Vi spiego perché abbiamo anticipato l'intervento"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il catorcio Gabriel Jesus, l’incredibile record di ADL, l’uccisione in diretta del Var e il mistero Vergara
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Mercato? Sono contento, livello alto ed inutile aggiungere. Como organizzato e tecnico. Su Champions ed infortunati..."
Pierpaolo MatroneAllegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..."
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com