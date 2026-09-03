Televomero, riparte Tribuna Sport: 31a edizione, orari, info e appuntamenti

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Riparte questa sera su Televomero "TRIBUNA SPORT", l'ormai abituale Filo Diretto con i telespettatori dedicato al Napoli e ai principali avvenimenti sportivi. La trasmissione, giunta alla 31a edizione, sarà condotta come sempre dal giornalista Carlo Caporale (linea diretta allo 081 630630). L'appuntamento è per ogni Lunedì e Giovedì alle ore 19 sul numero 11 del digitale terrestre e anche in streaming su www.televomero.it