Financial Times: "Juve, Real e Barcellona pronte a rilanciare il progetto Superlega"

Juventus, Real Madrid e Barcellona sarebbero ancora pienamente convinti di poter rilanciare il progetto della Superlega, già nel corso dell'appena iniziato 2022. Lo riporta il "Financial Times", che spiega come i 3 club fondatori della competizione non avrebbero alcuna intenzione di accantonare il progetto, ed, anzi, sarebbero pronti a rilanciarlo con forza.

L'idea di Juve, Barca e Real Madrid sarebbe quella di rivedere il progetto dal punto di vista legale ed organizzativo, in modo da non farlo percepire ai tifosi come un tentativo di voler togliere prestigio e fascino ai tornei nazionali.