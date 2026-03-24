Ufficiale Fine di un'era: Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione

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Mohamed Salah ha annunciato tramite un video sui social che al termine della stagione chiuderà la sua straordinaria avventura con il Liverpool

Mohamed Salah ha annunciato tramite un video sui social che al termine della stagione 2025-26 chiuderà la sua straordinaria avventura con il Liverpool, mettendo fine a un capitolo durato nove anni. Il numero 11, arrivato dalla Roma nell’estate del 2017, ha voluto comunicare personalmente la notizia ai tifosi per esprimere il proprio rispetto e la gratitudine nei loro confronti.

I numeri e i trofei di Salah al Liverpool

Durante la sua permanenza, Salah si è affermato come uno dei più grandi giocatori della storia del club, contribuendo alla conquista di due titoli di Premier League, della Champions League, della FIFA Club World Cup, della UEFA Super Cup, della FA Cup, di due League Cup e della FA Community Shield. Con 255 gol in 435 presenze, occupa il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Reds e ha vinto la Scarpa d’Oro della Premier League per quattro volte, accumulando numerosi riconoscimenti individuali. Nonostante l’annuncio della sua futura partenza, Salah resta concentrato sulla stagione in corso, determinato a ottenere i migliori risultati possibili con il Liverpool.