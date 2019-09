Fiorentina beffata, l'Atalanta al 95' trova l'incredibile 2-2 in rimonta

Grandi emozioni nel match tra Atalanta e Fiorentina disputata al Tardini di Parma. Sembrava pronta a spuntarla la squadra gigliata, vicina alla prima vittoria con Montella grazie alle reti di Chiesa e Ribery, ma il cuore nerazzurro e una marcata superiorità territoriale per gran parte del match, oltre all'ingresso in campo di Ilicic (autore del gol all'84' che ha riaperto la sfida), hanno portato ad un meritato pareggio in pieno recupero con un tiro da fuori di Castagne.